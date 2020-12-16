YouTube не работает: произошел очередной сбой в работе сервисов Google

Пользователи Ютуб жалуются на то, что у них возникают проблемы с просмотром видео.
В работе YouTube и различных сервисов Google произошел очередной масштабный сбой в среду, 16 декабря. Пользователи, в том числе и из Украины, жалуются на проблемы в работе сервисов. При этом два дня назад был масштабный сбой в работе сервисов Гугла.
Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector. В частности, пользователи Ютуб жалуются на то, что у них возникают проблемы с просмотром видео. Также у некоторых есть трудности с входом на сайт.
Судя по карте, ситуация также затронула пользователей из Киева.
Новости Ютуб и Гугл - о чем сообщалось ранее:
- Ранее пользователи YouTube нашли возможность публиковать 18+ контент под видом образовательных видео. При этом сервис оперативно банит видео с запрещёнными треками.
- Также Главред писал, как скачать музыку с ютуба на компьютер, андроид и айфон, пользуясь исключительно бесплатными способами.
- Главред рассказывал, как очистить YouTube от рекламы: 3 простых способа.
Автор: Адриана Бубновская