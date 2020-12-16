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YouTube не работает: произошел очередной сбой в работе сервисов Google

16 декабря 2020, 09:32
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Пользователи Ютуб жалуются на то, что у них возникают проблемы с просмотром видео.

Официальный логотив YouTube
Произошел очередной сбой в работе YouTube / Google

В работе YouTube и различных сервисов Google произошел очередной масштабный сбой в среду, 16 декабря. Пользователи, в том числе и из Украины, жалуются на проблемы в работе сервисов. При этом два дня назад был масштабный сбой в работе сервисов Гугла.

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector. В частности, пользователи Ютуб жалуются на то, что у них возникают проблемы с просмотром видео. Также у некоторых есть трудности с входом на сайт.

Судя по карте, ситуация также затронула пользователей из Киева.

Произошел очередной сбой в работе YouTube / скриншот downdetector.com/status/youtube/map

Новости Ютуб и Гугл - о чем сообщалось ранее:

Google YouTube
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