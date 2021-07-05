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Журналист Bloomberg подтвердил достоверность утечек про GTA 6

5 июля 2021, 18:28

Согласно утечке, игру стоит ждать не раньше 2024-го, а события будут происходить в современном Вайс-Сити.

GTA V
Что известно о GTA 6 / Rockstar

Шерлок Холмс от мира игровой журналистики Джейсон Шрайер подтвердил достоверность данных о горячо ожидаемой видеоигре GTA 6, которые в конце июня сообщил инсайдер Том Хендерсон.

Об этом Джейсон сообщил на своей страничке в Твиттере, отвечая на вопрос одного из пользователей. По словам журналиста, всё, что сказал инсайдер Том Хендерсон, сходится с информацией из его источников.

Хендерсон, который прежде сообщал достоверную информацию об играх серии Call of Duty и Battlefield, заявил, что GTA 6 изначально планировали выпустить в 2023-ем, но пандемия внесла свои коррективы, и теперь игра выйдет не раньше 2024-2025-го. Местом действия станет современный и сильно видеоизмененный Вайс-Сити, а на выбор будет доступен персонаж женского пола.

Карта города окажется не такой большой, как многие ожидают, но она будет расширяться и меняться с выходом обновлений – на манер карты в Fortnite, которую разработчики изменяли по ходу сюжета и начала новых сезонов. Если говорить о платформах, то GTA 6 появится только на текущем поколении консолей и ПК.

Ролик Тома Хендерсона о GTA 6

Напомним, что 11 ноября улучшенные версии GTA V и GTA Online доберутся до новых консолей PS5 и Xbox Series X|S. Авторы обещают множество улучшений по части технологий, графики и производительности, а также ряд "новых возможностей", чтобы вышедший в 2013 боевик по максимуму использовал возможности "некст-гена".

А подписчики PS Plus получат бесплатный доступ к мультиплееру в течение первых трёх месяцев.

GTA 6
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