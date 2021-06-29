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Стали известны подробности и дата выхода GTA 6

29 июня 2021, 17:56

Криптовалюты, девушка-протагонист и современный Вайс-Сити.

GTA V
Инсайдер рассказал, когда выйдет GTA 6 / Rockstar

Инсайдер Том Хендерсон имеет достойный послужной список подтверждённых утечек, в основном касающихся Battlefield и Call of Duty. Но недавно он опубликовал ролик, в котором подбросил подробностей в огонь сливов по горячо ожидаемой Grand Theft Auto VI.

Если верить инсайдеру, события игры будут происходить в современном и сильно видоизмененном Вайс-Сити. Современный сеттинг также обусловлен тем, что разработчики не хотят ограничивать обновления для Online-режима временными условностями;

Что касается мира игры, то он, как говорит инсайдер, будет постоянно расширяться и преобразовываться через обновления для GTA Online и, скорее всего, будет меняться с выходами патчей, как в Fortnite. Если говорить о платформах, то разработчики планируют релиз GTA 6 только на PS5, Xbox Series S/X и ПК.

Хендерсон также заявил, что в Grand Theft Auto VI игроков снова ждут сразу несколько протагонистов. Одним из них, как сообщалось ранее, будет женщина – впервые в серии. Также инсайдер утверждает, что сценаристы Rockstar в очередной раз выступят с критикой современных трендов, в том числе достанется и майнерам.

А вот по дате выпуска Grand Theft Auto VI информация неутешительная – утверждается, что релиз может состояться только в 2025 году. Игра все еще на раннем этапе производства, из-за чего официальный анонс долгожданного проекта состоится уже ближе к релизу. Такой длинный процесс разработки обусловлен тем, что Take-Two ожидает увеличения поставок консолей нового поколения, а также тем, что GTA V до сих пор хорошо продается.

Напомним, что 11 ноября улучшенные версии GTA V и GTA Online доберутся до новых консолей PS5 и Xbox Series X|S. Авторы обещают множество улучшений по части технологий, графики и производительности, а также ряд "новых возможностей", чтобы вышедший в 2013 боевик по максимуму использовал возможности "некст-гена".

GTA 6
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