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Cамые большие карты в истории серии – новые подробности Battlefield 2042

10 июня 2021, 19:56

У шутера будет три издания (стандартное, золотое и ультимативное), а релиз состоится 23 октября.

Подробности Battlefield 2042 / EA

Перед демонстрацией дебютного трейлера Battlefield 2042 издательство EA и студия DICE провели закрытое мероприятие для СМИ. Благодаря этому журналисты узнали много подробностей грядущего шутера, которыми недавно поделились в своих материалах.

На этот раз шведские разработчики из DICE решили отказаться от традиционной одиночной кампании, сосредоточив все усилия на мультиплеерном режиме – хотя классические бои с ботами вернутся в серию.

Размер самой большой карты в Battlefield 2042 составит 5,9 квадратных километра – она сопоставима с зимней картой "Викенди" из PUBG, при этом отдельные сектора могут быть больше, чем целые карты из Battlefield 3. Карты новой Battlefield же будут разбиты на зоны, для захвата которых необходимо удерживать все точки в данной области, а уже после идти в наступление на следующий сектор.

Отмечается, что размер карт на PS4 и Xbox One будет меньше, чем на ПК и новых консолях. Ранее Electronic Arts сообщала, в одном матче смогут участвовать до 128 игроков, а на PS4 и Xbox One – до 64. Вдобавок DICE добавила природные катаклизмы, которые ожидаются как глобальными, так и локальными.

Трейлер Battlefield 2042

Чуть о монетизации: игроки будут получать новые карты бесплатно в рамках сезонных обновлений, а у боевого пропуска будет две линии прогресса – бесплатная для всех игроков и платная. В общем-то, довольно стандартная практика, похожая на последние Call of Duty.

У шутера будет три издания (стандартное, золотое и ультимативное), а релиз состоится 23 октября. Два последних дают не только ранний доступ к полной версии игры на целую неделю, а и абонемент на первый год. В большинстве своём он предоставляет платный боевой пропуск на четыре сезона первого года поддержки.

Battlefield
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