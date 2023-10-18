1,5-летняя Аделина чудом выжила, а ее мама погибла: детали удара по Днепропетровщине

В момент взрыва 31-летняя Екатерина находилась дома вместе с 1,5 летней дочкой Аделиной.

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Детали удара по Днепропетровщине / Коллаж: Главред, фото: Первый городской. Кривой Рог, Минобороны РФ, t.me/ermaka2022

В результате коварного ракетного удара по Днепропетровщине, который страна-агрессор Россия нанесла 18 октября, погибла 31-летняя мама двоих детей. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Facebook.

"Российские террористы сегодня убили в Днепре (пгт Обуховка - ред.) мать двух девочек – 13-летней и полуторагодовалой", - написал Лукашук.

Как сообщают местные СМИ, в момент взрыва 31-летняя Екатерина находилась дома вместе с 1,5 летней дочкой Аделиной. Жизнь женщины оборвалась на пороге комнаты меньшей доченьки.

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Старшая дочь – 13-летняя Снежана – осталась живой, поскольку в момент вражеской атаки была в школе. Сейчас двое девочек находятся с родными.

У детей остался папа, в момент удара он находился на работе. Местные жители рассказали, что отец девочек служит в ВСУ и защищает нашу страну от врага.

Ракетный террор россиян

Как сообщал Главред, в среду, 18 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по с. Обуховка в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки разбито 8 частных домов в жилом секторе. Ранены четыре человека, трое из них в больнице в состоянии средней тяжести.

Также в ночь на 18 октября российские оккупанты нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью. Одна из ракет попала в жилой дом в центре города. Известно о двух погибших. Три человека ранены, еще трое – пропали без вести.

Кроме того, оккупанты России нанесли удар по Харькову. В городе прогремел взрыв, после которого появились определенные проблемы с электроснабжением. Прилет был в Индустриальном районе города. В результате удара пострадала 67-летняя женщина.

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