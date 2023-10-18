УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

1,5-летняя Аделина чудом выжила, а ее мама погибла: детали удара по Днепропетровщине

Алина Дембицкая
18 октября 2023, 16:05 обновлено 18 октября, 16:05
В момент взрыва 31-летняя Екатерина находилась дома вместе с 1,5 летней дочкой Аделиной.
удар по Днепропетровщине
Детали удара по Днепропетровщине / Коллаж: Главред, фото: Первый городской. Кривой Рог, Минобороны РФ, t.me/ermaka2022

В результате коварного ракетного удара по Днепропетровщине, который страна-агрессор Россия нанесла 18 октября, погибла 31-летняя мама двоих детей. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Facebook.

"Российские террористы сегодня убили в Днепре (пгт Обуховка - ред.) мать двух девочек – 13-летней и полуторагодовалой", - написал Лукашук.

Как сообщают местные СМИ, в момент взрыва 31-летняя Екатерина находилась дома вместе с 1,5 летней дочкой Аделиной. Жизнь женщины оборвалась на пороге комнаты меньшей доченьки.

видео дня

Старшая дочь – 13-летняя Снежана – осталась живой, поскольку в момент вражеской атаки была в школе. Сейчас двое девочек находятся с родными.

У детей остался папа, в момент удара он находился на работе. Местные жители рассказали, что отец девочек служит в ВСУ и защищает нашу страну от врага.

Ракетный террор россиян

Как сообщал Главред, в среду, 18 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по с. Обуховка в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки разбито 8 частных домов в жилом секторе. Ранены четыре человека, трое из них в больнице в состоянии средней тяжести.

Также в ночь на 18 октября российские оккупанты нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью. Одна из ракет попала в жилой дом в центре города. Известно о двух погибших. Три человека ранены, еще трое – пропали без вести.

Кроме того, оккупанты России нанесли удар по Харькову. В городе прогремел взрыв, после которого появились определенные проблемы с электроснабжением. Прилет был в Индустриальном районе города. В результате удара пострадала 67-летняя женщина.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине война России и Украины
Реклама

Главное за день

Сотни "двухсотых" и куча разбитой техники: под Авдеевкой оккупанты эпично проиграли бой ВСУ

Сотни "двухсотых" и куча разбитой техники: под Авдеевкой оккупанты эпично проиграли бой ВСУ

16:13 Украина
Кинжалы не смогут атаковать цели в Черном море: эксперт раскрыл блеф Путина

Кинжалы не смогут атаковать цели в Черном море: эксперт раскрыл блеф Путина

16:10 Украина
Что ждет уклонистов за границей и студентов старше 30-ти: у Зеленского дали ответ

Что ждет уклонистов за границей и студентов старше 30-ти: у Зеленского дали ответ

15:23 Политика
Все главные новости

Последние новости

16:22

Свекла будет готова за 10 минут: женщина показала, как варить овощи без кастрюли

16:19

Путин "собрался патрулировать" Черное море: в ВМСУ ответили на его заявление

16:19

Кроссбаттлы на Голосі країни-13: в воскресенье станет известен полный список суперфиналистов

16:13

Сотни "двухсотых" и куча разбитой техники: под Авдеевкой оккупанты эпично проиграли бой ВСУ

16:10

Кинжалы не смогут атаковать цели в Черном море: эксперт раскрыл блеф Путина

Россия хочет переключить внимание ВСУ с юга на восток, на очереди штурм Марьинки - МусиенкоРоссия хочет переключить внимание ВСУ с юга на восток, на очереди штурм Марьинки - Мусиенко
16:05

1,5-летняя Аделина чудом выжила, а ее мама погибла: детали удара по Днепропетровщине

15:34

Экс-супруг Ани Лорак разошелся с новой женой после 4 месяцев брака - СМИ

15:23

Что ждет уклонистов за границей и студентов старше 30-ти: у Зеленского дали ответ

15:13

Улетучится удача и достаток: что нельзя делать с подушками 20 октября - приметы

Реклама
15:04

Как безопасно и быстро разморозить стекло в автомобиле: полезные советы

14:43

Хотят взять в окружение: армия РФ нацелилась на большой город на Харьковщине

14:31

Favbet Foundation передал бойцам ВСУ на передовую внедорожник Mazda

14:25

В нескольких областях Украины ударит +30 градусов: синоптик назвала дату

14:22

Россия рискует остаться без иранских ракет и вооружений из-за войны в Израиле – ЖдановЭксклюзив

14:15

Гости будут в восторге: как вырастить банановую пальму дома

13:59

"Дальше - сама": Кристина Соловий "рассталась" со Святославом Вакарчуком

13:53

В России испугались ракет ATACMS: Путин разразился тирадой сочинений и абсурдаВидео

13:46

"Это зона смерти": россияне готовятся "сдать" ключевой город - офицер ВСУ

13:40

"Маму доставали спасатели": дочь пострадавшей – о ракетном ударе по ЗапорожьюФотоВидео

12:56

В Украине приняли на вооружение танки Leopard: предназначены для прорыва позиций РФ

Реклама
12:51

Это гениально просто: мужчина показал, как почистить гранат за минутуВидео

12:51

Как вас воспринимают окружающие: простая иллюзия раскроет ваш портрет личности

12:43

У ВСУ будет одно определяющее направление боев этой зимой – МусиенкоВидео

12:25

Пострадавшие от войны украинцы получат по 6,6 тыс. грн: кто может претендовать

12:11

В Харькове прогремел взрыв: оккупанты РФ нанесли удар, есть проблемы со светом

12:07

Удастся ли России взять Авдеевку в окружение: Мусиенко раскрыл новые планы оккупантовВидео

12:05

Сразу 18 пропущенных: новые детали дроновой атаки СБУ в Курской области

11:57

"Папа пытался реанимировать сына": в Запорожье ракета убила 23-летних мужа и женуФотоВидео

11:53

Евгений Клопотенко подтвердил женитьбу и показал утро после свадьбы

11:40

Одно важное условие: стало известно сколько ракет ATACMS получила Украина - СМИ

11:27

Как зарядить телефон без света: 4 способы, которые выручат всегда

11:24

Президент США Байден прилетел в ИзраильВидео

11:04

"У Путина есть 3 задачи": в ОП описали основные цели РФ на данный момент

10:59

Ситуация критическая: эксперт объяснил важность Авдеевки для Путина

10:57

"С-300 долетает за 42 секунды": в ОВА рассказали детали жестокой атаки РФ по Запорожью

10:38

РФ ударила ракетами по Днепропетровщине: погиб человек, еще четверо - пострадалиФото

10:19

ВСУ отбили самую большую атаку РФ в районе Авдеевки, но это еще не конец - Барабаш

09:58

Шольцу в Израиле пришлось лежать на взлетной полосе из-за атаки ХАМАСаВидео

09:56

РФ готовится к прорыву на Купянском направлении: разведка Британии раскрыла цели россиян

09:29

Церковный праздник 19 октября: что нельзя делать на святого пророка Иоила

Реклама
09:25

"Угроза для российской авиации": предоставленные Украине ATACMS переполошили Россию

09:16

"В пижамах выбежали во двор": жители дома в Запорожье рассказали о ракетном ударе РФФотоВидео

08:42

Гороскоп на завтра 19 октября 2023: Стрелецов подведет желудок, Дев оставит удача

08:41

Байден планирует попросить у Конгресса $100 млрд для Украины и Израиля – Bloomberg

08:30

Китайский гороскоп на завтра 19 октября 2023: Змее - сложный выбор, Козе - проблемы с женщинами

08:10

Дома его ждали жена, дети и пятеро внуков: на фронте погиб 47-летний воин ВСУ

08:10

Лунный день 19 октября 2023: настает идеальный день для стрижки и брака

07:59

ВСУ наступают и продвигаются на двух направлениях: россияне не прекращают огонь

07:15

"Там как раз комплекс росПВО дислоцируется": ночью в Крыму прогремели взрывы

06:55

Только самые внимательные найдут "Оскар" среди десятков слов: невероятная оптическая иллюзия

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюрМода 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять