Конфликт на Азове: украинские пограничники получили модернизированный катер-перехватчик

Катер-перехватчик UMS-1000 / facebook.com/KabminUA

Пограничники из Мариупольского отряда морской охраны украинской Госпогранислужбы теперь смогут охранять границы Украины на модернизированном катере-перехватчике проекта UMS-1000.

Во время испытаний катер показал скорость в 45,5 узлов (84 километра в час). Причем это далеко не предел для него.

Как сообщает Правительственный портал у себя в Facebook, у катера отличные характеристики: он оснащен мощными двигателями с двухконтурной системой охлаждения, может ездить как вперед, так и назад благодаря двум водометам с реверсивно-рулевыми устройствами.

Читайте также"Конфликт на Азове выгоден как Путину, так и Порошенко": эксперт объяснил, грозит ли Украине потеря морейТакже на катере стоит дизель-генератор мощностью 8 киловатт для работы агрегатов и систем в самом напряженном режиме.

Ранее сообщалось, что пообещали политики украинской армии в 2019 году. Госбюджет Украины-2019 по сравнению с этим годом предусматривает увеличение финансирования на оборону на 33,3 млрд грн.

Ранее командующий Военно-Морских сил Игорь Воронченко подчеркнул, что Украина намерена наращивать присутствие в Азовском море в ответ на агрессивные действия Кремля.

В то же время соотношение сил Украины и России в Азовском море является неравным и не в пользу Киева, признал Воронченко.

Ранее генсек ОБСЕ спрогнозировал последствия атаки россиян на украинские корабли в Керченском проливе. По его мнению, и со стороны Москвы, и со стороны Киева "вновь и вновь случаются провокации".

Читайте также"Уступки Украине": астролог спрогнозировал важное решение Путина по ДонбассуКак сообщалось, россияне закрыли Керченский пролив для прохода всех судов. Ситуация в Керченском проливе продолжает оставаться в достаточной степени напряженной.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.