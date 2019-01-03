Экс-министр рассказал, почему в Украине нельзя снизить цены на газ

Газовая конфорка / Факти - ICTV

Стоимость "голубого топлива" для украинцев никак невозможно уменьшить - из-за существования госкомпании-монополиста "Нафтогаза".

Такое мнение высказал бывший глава Минэкономики Украины Владимир Лановой в эфире одного из телеканалов.

"Он ("Нафтогаз" - "Главред") покупает газ и ему все равно, какой газ, и только ему все добывающие компании должны поставлять газ, и он его не разделяет. Рынок (работает - "Главред") только тогда, когда много производителей газа. "Нафтогаз" и его компании надо разделить", — считает он.

Экс-министр также добавил, что тариф на газ нужно устанавливать для самых худших условий - лишь тогда возникнет "суперприбыль", и появятся инвестиции со стороны для газовой отрасли Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт объяснил, почему цены на газ растут быстрее, чем на электроэнергию.