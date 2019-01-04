Семенченко рассказал, почему и зачем отправился в Грузию с дипломатическим паспортом

Семен Семенченко / Главред

Нардеп от партии "Самопомощь" и экс-командир добровольческого батальона Семен Семенченко ответил на упреки в незаконном использовании украинского диппаспорта для поездки в Грузию, которые высказала в его адрес первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

Народный избранник написал соответствующее сообщение в социальной сети Facebook.

Семенченко утверждает, что прибыл в Грузию после официального приглашения от ЦИК этой страны в качестве наблюдателя на выборах президента.

Кроме того, нардеп заявил, что принципиально не использует средства из госбюджета Украины для оплаты своих официальных поездок. Также Семенченко назвал неправдивыми сообщения о том, что он "тыкал дипломатическим паспортом в лицо полицейских", что его "задержали в Грузии", что он "бежал, бросив собратьев".

Напомним, Семена Семенченко задержали грузинские правоохранители в начале декабря прошлого года вместе с большой группой вооруженных украинцев.