Кива и Бирюков заявили о задержании в Грузии нардепа Семенченко - СМИ

3 декабря 2018, 00:39

Нардепа задержали вместе с большой группой вооруженных украинцев.

Семенченко
Депутаты и журналист утверждают, что Семенченко задержали в Грузии, но он сумел покинуть страну / hromadske.tv

В Грузии задержали народного депутата Украины от Объединения "Самопомощь" и экс-руководителя добровольческого батальона "Донбасс" Семена Семенченко.

Как передает ТСН, об этом 2 декабря сообщил председатель Социалистической партии Украины Илья Кива. Он заявил, что благодаря дипломатическому паспорту задержанный Семенченко избежал ареста и уже вечером покинул Грузию.

О задержании Семенченко сообщили также советник президента Украины Юрий Бирюков и журналист Андрей Дзиндзя, ссылаясь на свои источники.

Как заявляет Дзиндзя, Семенченко был среди группы задержанных сегодня в Тбилиси украинцев, у которых обнаружили оружие. Журналист пишет, что нардепа и его людей задержали после попытки приобретения ими партии оружия, но его спас дипломатический паспорт.

Бирюков отметил, что завтра Министерство иностранных дел Грузии будет высказывать претензии Украине, поскольку Семенченко находился на территории этой страны как официальный представитель украинской власти.

Семенченко и "Самопомощь" пока никак не прокомментировали эту информацию.

Сегодня в Тбилиси задержали группу украинцев.

По данным грузинской телекомпания Имеди, трое из семи задержанных являются военнослужащими, которые воюют на востоке Украине. При этом были названы личности троих задержанных украинцев: Игорь Орленко, Юрий Коростелов и Роланд Мелия.

Также ранее сообщалось, что среди задержанных бывший грузинский военнослужащий, воевавший в составе "Донбасса" Лука Чхетия.

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скандал Кива Грузия Семенченко Бирюков Дзиндзя
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