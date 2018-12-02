Стало известно обвинение, предъявленное задержанным в Тбилиси украинцам

2 декабря 2018, 15:32

Трое задержанных являются военнослужащими, которые воюют на востоке Украине.

Роланд Мелия
Роланд Мелия / Фейсбук Р.Мелия

Задержанных в Тбилиси украинцев грузинские правоохранители подозревают в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывчатого устройства, совершенном группой.

Как передает Первый канал Грузии, всего в Тбилиси в результате проведенной спецоперации были задержаны семь граждан Украины.

В пресс-службе грузинского МВД уточнили, что задержание произошло на основании статьи 236 УК Грузии.

По данным грузинской телекомпания Имеди, трое из семи задержанных являются военнослужащими, которые воюют на востоке Украине.

При этом были названы личности троих задержанных украинцев: Игорь Орленко, Юрий Коростелов и Роланд Мелия.

Игорь Орленко
Игорь Орленко / Фейсбук И.Орленко

Напомним, ранее сообщалось, что среди задержанных бывший грузинский военнослужащий, воевавший в составе "Донбасса" Лука Чхетия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс задержание Грузия Тбилиси
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
16:28
"Самая сильная сборная": Шевченко оценил результаты жеребьевки отбора на Евроо-2020
15:59
Янукович загорелся желанием сказать последнее слово
15:41
Порошенко рассказал о непонимании Путина никем в мире
15:32
Стало известно обвинение, предъявленное задержанным в Тбилиси украинцам
15:05
Поклонников Шнурова обвинили в "лоховстве"
14:35
Стало известно, где похоронят Джорджа Буша-старшего Видео
14:30
"Истерия" и "глупость": в РФ оценили заявление Порошенко о Бердянске и Мариуполе
14:27
Порошенко назвал условие отмены военного положения и выдвинул к РФ три требования
14:11
Вакарчук рассказал о тайной поездке в Крым
13:55
Двойное убийство и суицид: в Киеве погибли три человека Фото Видео
13:49
Евро-2020: стали известны соперники сборной Украины в отборе на ЧЕ
13:46
Порошенко заподозрил Путина в намерении получить "наземный коридор" из Донбасса в Крым
13:13
"Гундяевская крыса" и "упырь": Шкиряк жестко прошелся по наместнику Киево-Печерской лавры Видео
12:50
В Польше назвали впечатляющее число украинских заробитчан Видео
12:24
В МИД России рассказали о "добрых намерениях" по отношению к украинцам
12:21
Побежденный Гвоздиком Стивенсон попал в реанимацию Фото Видео
11:56
В Тбилиси задержали пятерых украинцев – СМИ Видео
11:26
Крымский мост снесет природа — волонтер Видео
11:01
"Испуг Кремля": активист объяснил, почему пленных украинских моряков срочно вывезли из Крыма Видео
10:59
Порошенко хочет усилить военно-морское присутствие Германии в Черном море Видео
10:38
Журналист объяснил, как Трамп относится к агрессии России в Керченском проливе Фото Видео
10:35
Слабее Барбадоса, но сильнее РФ: Украина попала в рейтинг самых "мощных" паспортов мира Видео
10:00
"Снег съест оттепель": синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на 3-4 декабря Видео
09:56
Уайлдер – Фьюри: обидчик Кличко побывал в нокдауне, но сумел не проиграть Фото Видео
09:46
Все может быть еще хуже мнение
09:35
Трюдо рассказал о просьбе к Путину по конфликту в Азовском море Фото Видео
09:34
В Германии заявили о попытках Киева втянуть Берлин в войну Видео
09:07
"Офигенно, что "Гвоздь" стал чемпионом мира": Усик прокомментировал бой Гвоздик — Стивенсон Фото Видео
08:40
Офицер ВСУ раскрыл потери боевиков "Л/ДНР" за ноябрь Видео
08:23
Сколько Украина потеряет из-за военного положения мнение
08:15
Бой Гвоздик — Стивенсон: отправленный в глубокий нокаут канадец попал в больницу Фото Видео
08:01
"Пустая пропаганда": экс-депутат Госдумы разнес слабый ответ Киева на захват кораблей Видео
07:50
Путин рассказал о беседе с Трампом "на ногах" Фото Видео
07:39
"Войти в царство божье в качестве какашки": журналист объяснил, зачем Порошенко обыски в Лавре
07:25
Гвоздик отправил канадца в глубокий нокаут и стал чемпионом мира, опубликованы фото и видео Фото Видео
07:14
Гороскоп на декабрь-2018: астролог рассказал, чего ждать каждому знаку Зодиака
06:58
Почему россияне боятся остаться без Путина мнение
06:35
Волонтер объяснил, почему в России Путина закопают Видео
06:16
"Сосочки торчат": Даша Астафьева покрасовалась в наряде без белья Видео
05:53
Кому повезет в декабре-2018: астролог назвал четыре фартовые знака Зодиака
05:19
Волонтер оценил вероятность наступления Путина на Украину с Крыма
04:51
"Восхищаюсь и любуюсь": Надежда Мейхер похвасталась стройными ногами
04:10
Стала известна главная опасность блокады Россией Азовского моря Видео
03:42
"Эякуляция была бурной и многократной": назван претендент на премию за худшее описание секса Видео
03:04
Названа единственная ценность, на которой держится Россия Видео
02:27
Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого митрополитов УПЦ МП
02:03
В Киеве мост Патона временно закрыли на ремонт
01:47
Новый рекордсмен YouTube: клип Арианды Гранде бьет рекорды просмотров Видео
01:23
В Бахрейне в собственном доме нашли тело командующего Пятым флотом США
00:58
"Угрожали взорвать мост": Путин на G-20 высказался о нападении россиян на украинские корабли в Керченском проливе Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять