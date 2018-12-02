Стало известно обвинение, предъявленное задержанным в Тбилиси украинцам

Роланд Мелия / Фейсбук Р.Мелия

Задержанных в Тбилиси украинцев грузинские правоохранители подозревают в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывчатого устройства, совершенном группой.

Как передает Первый канал Грузии, всего в Тбилиси в результате проведенной спецоперации были задержаны семь граждан Украины.

В пресс-службе грузинского МВД уточнили, что задержание произошло на основании статьи 236 УК Грузии.

По данным грузинской телекомпания Имеди, трое из семи задержанных являются военнослужащими, которые воюют на востоке Украине.

При этом были названы личности троих задержанных украинцев: Игорь Орленко, Юрий Коростелов и Роланд Мелия.

Игорь Орленко / Фейсбук И.Орленко

Напомним, ранее сообщалось, что среди задержанных бывший грузинский военнослужащий, воевавший в составе "Донбасса" Лука Чхетия.