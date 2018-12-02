В Тбилиси задержали пятерых украинцев – СМИ

В Грузии задержали украинцев / rustavi2.ge

В Тбилиси правоохранителями были задержаны пятеро граждан Украины, которые с 27 ноября находились в гостинице "Альянс".

По сообщению rustavi2, также был задержан воевавший в составе батальона "Донбасс" грузинский военный Лука Чхетия, который приехал в Тбилиси, чтобы присутствовать сегодня на акции объединенной оппозиции.

Как отмечается в сообщении, после обыска у него было изъято "незаконное оружие".

Напомним, недавно в Грузии состоялись президентские выборы. Победу на них одержала Саломе Зурабишвили.