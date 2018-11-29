Президентом Грузии впервые стала женщина

Независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддержала партия "Грузинская мечта", стала победителем президентских выборов в Грузии.

Как сообщается на сайте ЦИК Грузии, по данным из 99,92% участков,

По итогам голосования Зурабишвили получила поддержку 1 млн. 147 тыс. 106 (59,54 %) избирателей, сообщается на сайте ЦИК Грузии, по данным из 99,92% участков.

Второе место занял кандидат от объединенной оппозиции Григол Вашадзе, получивший 779 тыс. 614 (40,46 %) голосов.

В Грузии президентские выборы прошли 28 октября. Это последние прямые выборы президента. Глава государства избран не на пять лет, как ранее, а на шесть.

В выборах президента Грузии принимали участие 25 кандидатов.

Напомним, ни один из кандидатов, баллотирующихся на пост президента Грузии, в первом туре выборов не получил необходимые для немедленной победы более половины голосов избирателей.