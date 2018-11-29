Президентом Грузии впервые стала женщина

Саломе Зурабишвили получила поддержку 59,54 % избирателей.
Независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддержала партия "Грузинская мечта", стала победителем президентских выборов в Грузии.
Как сообщается на сайте ЦИК Грузии, по данным из 99,92% участков,
По итогам голосования Зурабишвили получила поддержку 1 млн. 147 тыс. 106 (59,54 %) избирателей, сообщается на сайте ЦИК Грузии, по данным из 99,92% участков.
Второе место занял кандидат от объединенной оппозиции Григол Вашадзе, получивший 779 тыс. 614 (40,46 %) голосов.
В Грузии президентские выборы прошли 28 октября. Это последние прямые выборы президента. Глава государства избран не на пять лет, как ранее, а на шесть.
В выборах президента Грузии принимали участие 25 кандидатов.
Напомним, ни один из кандидатов, баллотирующихся на пост президента Грузии, в первом туре выборов не получил необходимые для немедленной победы более половины голосов избирателей.