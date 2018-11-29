На выборах президента Грузии побеждает Зурабишвили: Саакашвили призвал к акции неповиновения

Команда Саакашвили проиграла на выборах президента Грузии / УНИАН

В Грузии обнародованы предварительные результаты выборов президента страны, в которых 58% голосов набрала представитель правящей партией "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили. Оппозиционер Григол Вашадзе набрал 42% голосов избирателей.

Экс-президент государства Михаил Саакашвили в эфире телеканала Rustavi2 призвал граждан Грузии опротестовать выборы и выйти на массовые акции протеста.

"Мы не признаем эти выборы, так как они проходили в условиях насилия. Я призываю всех граждан Грузии с завтрашнего дня перейти на положение массового неповиновения властям. Я призываю грузинскую полицию встать на сторону народа. Я призываю военных не выполнять незаконные приказы", - заявил Саакашвили.

Бывший грузинский лидер заявил, что власть в стране захватила криминальная группировка. Он пообещал вернуться в Грузию, несмотря на угрозы.

Как известно, Вашадзе поддерживало движение "Сила в единстве", партия Саакашвили "Единое национальное движение" и прочие оппозиционные силы страны.

Напомним, ни один из кандидатов, баллотирующихся на пост президента Грузии, в первом туре выборов не получил необходимые для немедленной победы более половины голосов избирателей.