Выборы президента Грузии-2018: результаты первого тура

Президетские выборы в Грузии-2018 / Reuters

Ни один из кандидатов, баллотирующихся на пост президента Грузии в первом туре выборов не получил необходимые для немедленной победы более половины голосов избирателей.

С таким заявлением в понедельник, 29 октября, выступил председатель грузинского Центризбиркома Тамара Жвания. По ее словам, на данный момент закончена обработка бюллетеней, поступивших с 99,95% от общего количества избирательных участков.

Независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили получила 38,63% голосов избирателей, а кандидат от партии "Единое национальное движение" (политическая сила сторонников бывшего президента страны Михеила Саакашвили) Григол Вашадзе получил 37,74% голосов.

Жвания также напомнила, что, согласно грузинскому законодательству, второй тур президентских выборов пройдет в двухнедельный срок после объявления результатов первого тура, но не позднее 2 декабря.

Напомним, ранее сообщалось о том,что Саакашвили мечтает выиграть выборы и вернуться во власть в Грузии.