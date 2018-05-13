Протесты в Тбилиси: полиция снесла палатки участников митинга

В центре грузинской столицы, города Тбилиси несколько тысяч людей принимают участие в акции протеста против действий полицейских и требуют ухода в отставку премьер-министра Георгия Квирикашвили и руководителя МВД Георгия Гахария.

Соответствующее сообщение в воскресенье, 13 мая, опубликовали журналисты "Радио Свобода".

Согласно обнародованным данным, участники акции протестуют против жестоких действий полиции во время антинаркотических рейдов в ночных клубах. Данные спецоперации проводились в ночь с пятницы на субботу, с 11 на 12 мая в двух популярных тбилисских увесилительных заведений – Bassiani и Gallery.

Как сообщают в грузинском МВД, в клубах были задержаны восемь подозреваемых в незаконной торговле наркотиков.

Позднее, по данным агентства "Интерфакс", после полудня 13 мая полиция начала в силовом порядке снос палаток протестующих.

По словам одного из организаторов акции проеста, действия правоохранителей являются "провокацией" и им не оказывали никакого сопротивления.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Тбилиси напали на грузинскую националистку, воевавшую на Донбассе.



