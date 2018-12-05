Подарок для российской пропаганды

Евгений Шевченко, тот что "суперсекретный агент НАБУ" и пресс-секретарь Семенченко еще в прошлом году зарегистрировал частное предприятие под названием "Donbas Batalion Corp"

По ходу, это просто закос под ЧВК, которые у нас, как известно, запрещены. И вот именно сотрудники этого "ЧВК" были молниеносно отловлены грузинской спецслужбой прежде всего из-за собственной непроходимой тупости. "Орлы" Семенченко на месте уже успели накупить кучу оружия, судя по всему, у контролируемых грузинской спецслужбой "барыг". И сейчас всем участникам этой аферы во главе с нардепом Семенченко вполне могут вменить попытку государственного переворота. Причем, фактически, вменять это будут всей Украине, как государству. Подумайте сами, группа украинских граждан во главе с народным депутатом ВР прибывают в Грузию и закупают оружие с тем чтобы, фактически, изменить результаты выборов и поднять в стране мятеж.

Читайте также"Советник Порошенко тиражирует фейки": Семенченко пролил свет на свое "задержание"Для российской пропаганды – это просто подарок. Теперь вовсю будет обсуждаться украинская "террористическая" деятельность за рубежом и, естественно, вновь возникнет тема "грузинских снайперов", которые якобы расстреливали протестующих на Майдане.

В общем, весьма неприятная история вышла для Украины в международном плане. И вот тут возникает вопрос к нашим спецслужбам. Почему СБУ не была в курсе и не предотвратила? Потому что запугиванием священников больше заняты? А где была СВРУ с ее руководителем, не помню фамилии, тот что заместитель Семочко? Почему эта "спецслужба" ничего не знала о подготовке боевиков в Польше? Почему обе эти конторы не смогли предотвратить провокацию, которая на руку, прежде всего России?

Вопросы, конечно, риторические. Потому что спецслужбы у нас сейчас заняты куда более "важным" делом – спасением вялого рейтинга Петра Алексеевича. Но рейтинг все-равно висит. Несмотря на все старания "профессионалок".