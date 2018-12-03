Силовики обыскивают здания нескольких епархий УПЦ МП - СМИ

Пока неясно, что силовики ищут в церквях / Фото: sofiyskiy-sobor.polnaya.info

Правоохранительные органы проводят обыски в здания, принадлежащих епархиям УПЦ Московского патриархата.

"В рамках расследования уголовного производства, начатого по статье 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии — ред.), 3 декабря работники следственного управления ГУНП в Житомирской области вместе с работниками СБУ проводят 8 санкционированных обысков в Киеве, Житомире, Овруче и Коростене. Обыски проводятся в зданиях, помещениях и частных домах", - сообщила пресс-секретарь ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко, передает местное издание Житомир.info.

На данный момент правоохранители проводят обыски в помещениях, принадлежащих Житомирской и Новоград-Волынской епархии и Овручско-Коростенский епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

При этом в СБУ подтвердили, что наряду с сотрудниками ГУНП в обысках принимают участие представители госбезопасности.

Ранее силовики устроили обыск в Киево-Печерской Лавре. Митрополит УПЦ МП Павел заявил, что Служба безопасности Украины проводит обыски в Киево-Печерской лавре по указу президента Петра Порошенко.

Позже волонтер Роман Синицин опубликовал фото двухэтажного дома наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла (Лебедя). Представителями церкви шикарный особняк был назван подсобным хозяйством для разведения скота.