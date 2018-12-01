"Незаконное соборище СБУ": митрополит Павел знал о готовящемся обыске

1 декабря 2018, 21:37

Священнослужитель полагает, что операцией руководит лично президент Порошенко.

Митрополит Павел предвидел обыски СБУ / Фото: LB.ua

Настоятель Киево-Печерской лавры, митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел заверил, что обыски СБУ не стали для него сюрпризом, поскольку информацию получил задолго до появления правоохранителей в его имении.

"Не вчера, еще 24-го числа мне сказали, что 23-го собиралось незаконное соборище СБУ и вот был такой вопрос. Они думают, что нету наших там людей, но наши люди везде есть… Вот, нам сказали, что это будет. Только мы не знали, когда. Они сказали, есть распоряжение – очевидно, что президента, если он давал указание – чтобы все, что у меня есть…", - сказал митрополит в интервью главному редактору LB.ua Соне Кошкиной.

Напомним, Павел заявил, что Служба безопасности Украины проводит обыски в Киево-Печерской лавре по указу президента Петра Порошенко.

Позже волонтер Роман Синицин опубликовал фото двухэтажного дома наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла (Лебедя). Представителями церкви шикарный особняк был назван подсобным хозяйством для разведения скота.

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СБУ обыск Павел Митрополит Павел Печерская лавра
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