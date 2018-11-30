Сеть взорвал двухэтажный "хлев для скота" наместника Киево-Печерской лавры

Фото сделали активисты во время обысков в огромном имении у священнослужителя.
Известный волонтер Роман Синицин опубликовал фото двухэтажного дома наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла (Лебедя). Представителями церкви шикарный особняк был назван подсобным хозяйством для разведения скота.
Как сообщил активист в Facebook, снимки были сделаны во время обысков СБУ.
"Скот они разводят, бл*ди.. .Кто не понял, здесь начали наконец щемить Пашу Мерседеса, "наместника Лавры" и у него в имении, ой в хлеву, сегодня обыски были. Нормальный хлев", - написал Синицин.
Как известно, ранее патриарх Климент заявил, что обыски проходили в помещении подсобного хозяйства, где разводят скот, птиц для нужд лавры и для благотворительной деятельности.
Напомним, Павел заявил, что Служба безопасности Украины проводит обыски в Киево-Печерской лавре по указу президента Петра Порошенко.
Ранее Министерство культуры Украины инициировало проверку мощей в Киево-Печерской Лавре.