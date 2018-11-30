Сеть взорвал двухэтажный "хлев для скота" наместника Киево-Печерской лавры

Хозяйственное помещение оказалось дорогим особняком / Фото: Facebook/Роман Синицин

Известный волонтер Роман Синицин опубликовал фото двухэтажного дома наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла (Лебедя). Представителями церкви шикарный особняк был назван подсобным хозяйством для разведения скота.

Как сообщил активист в Facebook, снимки были сделаны во время обысков СБУ.

"Скот они разводят, бл*ди.. .Кто не понял, здесь начали наконец щемить Пашу Мерседеса, "наместника Лавры" и у него в имении, ой в хлеву, сегодня обыски были. Нормальный хлев", - написал Синицин.

Как известно, ранее патриарх Климент заявил, что обыски проходили в помещении подсобного хозяйства, где разводят скот, птиц для нужд лавры и для благотворительной деятельности.

/ Фото: Facebook/Роман Синицин

Напомним, Павел заявил, что Служба безопасности Украины проводит обыски в Киево-Печерской лавре по указу президента Петра Порошенко.

Ранее Министерство культуры Украины инициировало проверку мощей в Киево-Печерской Лавре.