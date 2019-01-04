На Хортице провели флешмоб в поддержку взятых в плен на Азове украинских моряков: опубликовано видео

Момент флешмоба / скриншот из видео

На острове Хортица в Запорожье, в пределах историко-культурного комплекса "Запорізька Січ" украинские военнослужащие из Нацгвардии провели флешмоб в поддержку моряков, плененных россиянами из Погранслужбы ФСБ в Керченском проливе 25 ноября.

Ролик с записью мероприятия был опубликован на портале YouTube. В записи четко видео, как двести военнослужащих выстроились в форме большого якоря, развернули флаг Украины и спели национальный гимн "Ще не вмерла Україна".

Напомним, ранее сообщалось о том, что семьи пленных украинских моряков получили денежную помощь.