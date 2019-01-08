"Мои корабли, мои солдаты": Порошенко пригрозил России

По словам президента, Украина "никогда не признает оккупацию Азовского моря".
Президент Петр Порошенко потребовал от России немедленно освободить украинских моряков, задержанных российскими пограничниками неподалеку от Керченского пролива 25 ноября.
Об этом Порошенко заявил в интервью телеканалу CNN Turk.
"Это является актом агрессии. Это юридическая ответственность Российской Федерации за нападение на мои корабли. 24 украинских моряка, которые сейчас находятся в Москве. Это не подпадает под юрисдикцию российского суда. Они являются военнопленными по Женевской конвенции. И Россия должна немедленно вернуть моих солдат", - сказал он.
По словам президента, Украина "никогда не признает оккупацию Азовского моря", продолжит настаивать на международном праве и "будет использовать Керченский пролив и Азовское море".
"Потому, что Азовское море - это зона экономической активности мультимилионной агломерации на востоке моей страны. Мне ненавистна мысль, что Россия будет решать за суверенную и независимую Украину, как нам использовать Азовское море. Мы не позволим этого", - заключил Порошенко.
Ранее сообщалось, что Украина подала на Россию иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за задержания 24 моряков.
Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.
В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.