"Мои корабли, мои солдаты": Порошенко пригрозил России

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Президент Петр Порошенко потребовал от России немедленно освободить украинских моряков, задержанных российскими пограничниками неподалеку от Керченского пролива 25 ноября.

Об этом Порошенко заявил в интервью телеканалу CNN Turk.

"Это является актом агрессии. Это юридическая ответственность Российской Федерации за нападение на мои корабли. 24 украинских моряка, которые сейчас находятся в Москве. Это не подпадает под юрисдикцию российского суда. Они являются военнопленными по Женевской конвенции. И Россия должна немедленно вернуть моих солдат", - сказал он.

По словам президента, Украина "никогда не признает оккупацию Азовского моря", продолжит настаивать на международном праве и "будет использовать Керченский пролив и Азовское море".

"Потому, что Азовское море - это зона экономической активности мультимилионной агломерации на востоке моей страны. Мне ненавистна мысль, что Россия будет решать за суверенную и независимую Украину, как нам использовать Азовское море. Мы не позволим этого", - заключил Порошенко.

Ранее сообщалось, что Украина подала на Россию иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за задержания 24 моряков.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.