Американец забуксовал: эксперт рассказал, как советский тепловоз спасал хвалёный GE

General Electric TE33AС / @Ukrzaliznytsia

3 января 2019 года новый американский тепловоз General Electric ТЭ33АС забуксовал на участке Волоноваха - Камыш-Зоря с составом весом 3768 тонн.

Как рассказал экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава, пришлось на подмогу вызывать старый советский локомотив 2ТЭ116, построенный 37 лет назад на Лугансктепловозе.

"Примечательно, что старые 2ТЭ116 на этом участке водят поезда весом 4500 тонн, а будучи в полностью исправном состоянии эти старые тепловозы водили на этом участке грузовые поезда весом 6000 тонн, что значительно больше чем с ТЭ33АС.

Таким образом, чтобы перевезти равное количество грузов на участке Волоноваха - Камыш-Зоря, используя тепловозы GE ТЭ33АС, требуется выполнить большее количество рейсов по сравнению с использованием старых тепловозов 2ТЭ116. Соответственно, необходимо большее количество локомотивов, а также большее количество локомотивных бригад. Эффективность решения на лицо", - написал Кава в своем Facebook и опубликовал отчет Укртрансбезопасности о соответствующем инциденте.

/ Фейсбук А.Кавы

Напомним, ранее сообщалось о том, что поставленные в Украину из США локомотивы General Electric оказались без тормозов.