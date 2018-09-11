В Украину доставили первый локомотив General Electric

Исполняющий обязанности главы "Укрзалізниці" Евгений Кравцов сообщил о том, что в порт Черноморска прибыл первый локомотив "Тризуб" производства американской General Electric.

При этом чиновник опубликовал соответствующее видео и фото перегрузки TE33AC на платформу.

"В пятницу "Тризуб" отправится на станцию Крюков-на-Днепре. Там проведут его окончательное доукомплектование. До конца года ожидаем остальные 29 локомотивов нового поколения, предусмотренные контрактом с GE. Обслуживать новые локомотивы планируем в Мелитопольском депо", – добавил Кравцов в Facebook.

Напомним, ранее в "Укрзалізниці" назвали впечатляющую сумму для решения всех своих проблем.