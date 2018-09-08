Названа впечатляющая сумма для решения всех проблем "Укрзализныци"

Чтобы заработать необходимую сумму, компании нужно работать не менее 20 лет / фото: kremenchug.ua

Всеукраинский железнодорожный перевозчик "Укрзализныця" имеет достаточно большое количество нерешенных проблем, которые необходимо исправить, однако это дело даже не ближайшего будущего - на все проблемы железной дороги в Украине нужно не менее 20 лет времени и финансирование в 1 триллион гривен.

Ресурсы необходимо направлять в первую очередь на модернизацию железнодорожной инфраструктуры и закупку новый локомотивов, заявил директор по экономике и финансам "Укрзализныци" Андрей Рязанцев на конференции Grain Ukraine в пятницу, пишет ЦТС.

Для устранения текущих проблем, с которыми ежедневно встречается "Укрзализныця", нужно решить несколько стратегических вопросов, отметил он.

Читайте также"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен"Для этого необходимо посмотреть на "Укрзализныцю" в целом. Вагонную составляющую мы уже либерализовали, и она развивается, давая возможность зарабатывать всем на этом рынке", – сказал Рязанцев.

Наиболее проблемными для железной дороги, добавил он, сейчас являются проблемы инфраструктуры и обновление локомотивного парка; для решения проблем с этими основными фондами компании необходимо в течение 20-30 лет заработать не менее 1 триллиона гривен.

На данный момент, сказал Рязанцев, комментируя текущие потребности компании, "Укрзализныце" необходимо 20 тысяч километров инфраструктуры и 2 тысячи локомотивов.

Напомним, "Укрзализныця" получила за первое полугодие 2018 года 177,58 млн гривен в результате курсирования поездов в направлении России и обратно.