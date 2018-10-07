Поставленные в Украину из США локомотивы General Electric оказались без тормозов

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Локомотивы General Electric Evolution, поставленные Украине США, отправлены со станции Черноморск-Порт для окончательной сборки на Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ).

Из-за отключенных тормозов сами машины предвигаться не могут и едут в составе поезда, с 25 пустыми зерновозами, которые помогают составу тормозить.

Об этом сообщил главный ревизор по безопасности движения Одесской железной дороги Рудольф Мелкумян в Facebook.

"Учитывая то обстоятельство, что тепловозы отправлялись в "холодном" состоянии с отключенными тормозами, и что общий вес семи тепловозов составляет 966 тонн, то было принято решение сформировать поезд с добавлением к указанным тепловозам 25-ти порожних зерновозов с включенными тормозами для обеспечения всего поезда минимальным необходимым тормозным нажатием тормозных колодок", - отметил Мелкумян.

В начале августа General Electric Transportation отправила в Украину первый из 30 локомотивов GE TE33AC.

Рамочное соглашение между "Укрзализныцей" и GE предусматривает 15-летнее партнерство в части обновления и модернизации тягового подвижного состава, первый этап которого - поставка "Укрзализныце" в лизинг 30 новых дизельных локомотивов GE TE33AC с уровнем локализации 10 процентов.

Компания GE Transportation и КВСЗ в начале июня 2018 года подписали соглашение о локализации производства 30 локомотивов TE33A серии Evolution. Предполагалось, что первые тепловозы "Укрзализныця" получит в конце 2018 года.