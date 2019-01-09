Из Киево-Печерской лавры исчезли несколько ценных икон - Минкульт

Киево-Печерская лавра / myshyak.interesniy.kiev.ua

Из монастыря Киево-Печерская лавра бесследно исчезли несколько старинных и ценных икон.

С таким заявлением в эфире украинского ТВ выступил глава украинского Минкульта Евгений Нищук. По его данным, пропажу икон обнаружили во время первой с 1988-го инвентаризации церковных ценностей и святынь, которую проводят специалисты ведомства.

"Полную инвентаризацию уже частично сделали. Полные отчеты нам сейчас присылают. Есть некоторые потери из икон в Киево-Печерской лавре. Да, мы делали эти сверки. С другой стороны, не надо говорить, что уже что-то там вывезено. Эти потери могли быть в прежние времена, еще до 2003 года", − сказал Нищук.

По словам главы Минкульта, уже возбуждены уголовные производства, а документация по поводу недостачи культурных ценностей направляется в правоохранительные органы.

Напомним, ранее СМИ узнали как будут разрываться договоры аренды УПЦ МП с Киево-Печерской и Почаевской лаврами.