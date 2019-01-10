В "Укрзализныцю" назначили постоянного руководителя

Евгений Кравцов / УНИАН

Украинское правительство назначило Евгения Кравцова главой правления госкомпании "Укрзализныця" на постоянной основе – до 2022 года.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министра в четверг, 10 января. Вплоть до этого момента Кравцов руководил "Укрзализныцей" в качестве и.о. главы правления.

Кроме того, во время четвергового заседания Кабмина он отчитался о результатах работы госкомпании в 2018-м и представил планы на 2019-й.

Напомним, ранее Кравцов рассказал о том, что "Укрзализныця" решила заменить запчасти российского производства украинскими.