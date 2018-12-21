Укрзализныця решила избавиться от России: что готовит перевозчик

Укрзализныця решила избавиться от России / Укрзализныця

"Укрзализныця" решила заменить запчасти российского производства украинскими. Таким образом, планируется выиграть для экономики Украины около 1,6 млрд грн в следующем году, а также дополнительно создать 8 тыс. рабочих мест.

Планами компании поделился руководитель УЗ Евгений Кравцов. По его словам, перевозчик уже представил каталог с перечнем и номенклатурой запчастей, которые нуждаются в замене.

"Укрзалізниця" уже приступила к переговорам с "ProZorro.Продажи", чтобы иметь возможность заключать трехлетние договоры с поставщиками.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя ограничения в транспортном сообщеним с Российской Федерацией, подчеркнул, что скоро "в Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена".

Кроме того, Омелян также заявлял, что граждане Украины, у которых есть родственники в России, должны перевезти их к себе в страну из-за "лучшей экологии".

Позже Омелян заявил о том, что украинцам, которые хотят ездить в Россию, нужно "надевать форму, брать автомат, идти воевать и потом, после возвращения Кубани и Москвы, можно разговаривать".