"Мухоморы-алкаши учат украинцев покорности": в Сети разнесли знаменитых русских эмигрантов

Украинцы возмущены шикарной жизнью российских эмигрантов в Украине / Фото: Facebook/Marianna Morgenstern

В украинском сегменте соцсетей разгорается скандал в связи заявлениями знаменитых россиян, которые в последние годы переехали из России в Украину.

"Никто и ничто больше так не внушает презрение и гадливость ко всему российскому, чем русские эмигранты, сбежавшие из Москвы в Киев. И те, кто их нанял и оплачивает их жизнь на широкую ногу в Украине", - пишет в Facebook Марианна Моргенстерн.

По словам блогера, российские либералы начали переезжать в Киев и здесь учить украинцев жизни, при этом имея возможность жизнь на широкую ногу и писать хвалебные оды в адрес нынешней украинской власти.

"Бабченко, Муждабаев, Ганапольский, Киселев, Майстренко и прочая братия вербальных мухоморов-алкашей учат украинцев рабской, русской покорности и поклонению царю-батюшке", - написала автор поста.

Блогер уверяет, что россияне пытаются навязать украинцам российскую государственную модель, поскольку открыто агитируют за то, чтобы Порошенко занимал пост президента так же вечно, как и Путин.

/ Фото: Facebook/Marianna Morgenstern

Аналогичное мнение озвучил в Facebook известный волонтер Юрий Касьянов. Он заявил, что приютила беглых россиян Украина, а не правящая власть, поэтому нет никаких оснований так неприкрыто за нее агитировать.

"Господа русские эмигранты, вы неправы!.. Аркадий Бабченко, Айдер Муждабаев, Виктор Майстренко, и иже с ними - вы категорически неправы!.. Ваша открытая работа на стороне Порошенко в острой внутриукраинской политической сваре не делает вам чести. Вас приютила страна, а не правящий режим. Страна, которую вы ещё, в отличие от России, "не просрали", говоря словами Бабченко. Не успели ещё "просрать" своими высокомерными, по праву старшего брата, советами. К счастью для нас, украинцев", - написал он.

Волонтер подчеркнул, что в 2002 году переехал жить в Украину из Беларуси и почувствовал, насколько в это стране больше свободы. Он добавил, что ощущения россиян в Украине сейчас похожи, но это не дает им права разворачивать активную агитацию за президента Петра Порошенко.

"Мораль сей басни такова: что для украинца плохо, то для русского - рай. Не лезьте к нам со своей путинской родовой травмой. Мы не будем терпеть Порошенко лишь за то, что он в подметки Путину не годится", - подытожил Касьянов.

/ Фото: Facebook/Юрий Касьянов

Как ранее сообщалось, Бабченко заявил, что РФ за время пребывания Владимира Путина при власти дала человечеству, в частности, гибридную войну и расшатывание системы миропорядка.