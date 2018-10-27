Бабченко назвал "достижения" России при Путине

Россия при Владимире Путине дала человечеству расшатывание системы миропорядка, сказал журналист / Reuters

Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что РФ за время пребывания Владимира Путина при власти дала человечеству, в частности, гибридную войну и расшатывание системы миропорядка.

Сейчас идет переустройство мира, есть глобальные подвижки, рассказал Бабченко в интервью коллеге Александру Сотнику на Sotnik-TV.

"…гибридную войну дала (Россия — Ред.), дала фабрику троллей, дала расшатывание системы миропорядка, потому что тот миропорядок, который установился в 45-м (после конца Второй мировой войны в 1945 году — Ред.), он в 2014-м Путиным был уничтожен,... миропорядок действительно трещит...", — отметил собеседник.

Ранее главный Александр Сотник говорил "Главреду", что среднестатистический россиянин разлюбил Владимира Путина, любовь ушла и помидорчики увяли, поскольку президент взорвал пьедестал, на котором она так долго держалась.