В Черновцах пассажир и водитель устроили мордобой прямо в автобусе

В Черновцах водитель и пассажир сошлись в рукопашной / ТСН

В Черновцах конфликт между пассажиром и водителем рейсового автобуса закончился жестокой дракой. При этом пассажир с кулакам набросился на своего визави.

Водитель уже трогался от остановки, а в это время к автобусу подбежал парень и начал колотить по закрытой двери, сообщает ТСН.

После того, как водитель открыл ее, нетерпеливый пассажир нанес водителю несколько ударов по голове прямо во время движения.

Водитель остановил автобус и вышел с пассажиром выяснять отношения на улицу. После драки пассажир скрылся, теперь его разыскивает полиция.

Напомним, ранее на Днепропетровщине злой водитель жестко наказал пешеходов-нарушителей.