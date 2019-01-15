В Черновцах пассажир и водитель устроили мордобой прямо в автобусе

Пассажир нанес водителю несколько ударов по голове прямо во время движения.
В Черновцах конфликт между пассажиром и водителем рейсового автобуса закончился жестокой дракой. При этом пассажир с кулакам набросился на своего визави.
Водитель уже трогался от остановки, а в это время к автобусу подбежал парень и начал колотить по закрытой двери, сообщает ТСН.
После того, как водитель открыл ее, нетерпеливый пассажир нанес водителю несколько ударов по голове прямо во время движения.
Водитель остановил автобус и вышел с пассажиром выяснять отношения на улицу. После драки пассажир скрылся, теперь его разыскивает полиция.
Напомним, ранее на Днепропетровщине злой водитель жестко наказал пешеходов-нарушителей.