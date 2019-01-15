Онлайн-буллинг: под Киевом школьники пытались продать сверстника

В полиции проверяют информацию о попытке продажи школьника под Киевом / УНИАН

В Киевской области школьники разместили объявление в Сети о продаже своего сверстника.

Скандальный инцидент произошел в Буче, при этом подростки разместили объявление и фото на сайте в разделе "Домашние животные", пишет издание Погляд.

Свой "товар" школьники оценили в 1 тысячу гривен. В то же время в школе, где учится парень, ситуацию не комментируют.

В Бучанском отделе образования от объяснений также отказались. Заместитель начальника госпожа Науменко уверяет, что они молчат ради спокойствия ребенка.

Как подчеркнул уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, онлайн-буллинг - распространенное явление. Однако подобное унижение обнаружено впервые.

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Отметим, что на скандал с буллингом в Буче отреагировали и в полиции. Как сообщил руководитель пресс-службы полиции Киевской области Николай Жукович, страница с публикацией уже удалена.

"К нам поступило обращение от волонтеров, которые показали скриншот с сайта объявления в котором было написано, что парня хотят продать за 1000 грн. У нас зарегистрирован этот случай и наша ювенальная полиция проводит опрос всех участников, преподавателей этого учебного заведения. Сейчас проводим проверки, пытаемся выяснить, что произошло, было ли давление, унижение", - рассказал он УНН.

По словам Жукович, родители не хотят огласки, говорят, что никакого объявления не было и отказываются от каких-либо объяснений.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Черниговщине в школе затравили ребенка с инвалидностью.