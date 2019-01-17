В Киеве "зайцам" в общественном транспорте пригрозили рейдами с полицией

У громадському транспорті Києва діє правило: бажаєш скористатися послугами – сплати 8 гривень за проїзд, а в разі, якщо контролери спіймали пасажира без квитка, то, будь ласка, сплачуй штраф 160 гривень за адміністративне правопорушення ? Проте пасажир історії, яка трапилась увечері 15 січня, чомусь вирішив, що для нього це правило проїзду в громадському транспорті не діє. Коли пара контролерів (жінка 22 роки та чоловік 26 років) зайшли на зупинці завод "Промзв`язок" у тролейбус, що слідував за маршрутом №27, та розпочали перевірку проїзних документів згідно посадової інструкції, жінка-контролер попросила вище зазначеного пасажира показати закомпостований квиток, натомість пасажир не зміг підтвердити сплату свого проїзду і заявив, що взагалі не знає, де його квиток, який він "ніби-то мав і компостував", та почав просуватися до виходу на кінцевій, відмовляючись сплатити штраф за безквитковий проїзд. Контролер-чоловік перегородив порушникові вихід, а коли той намагався вискочити – не пустив порушника. Тоді порушник вдарив у обличчя кондуктора-чоловіка та, ухопившись руками за поручні, почав бити ногами в спину. Жінка-водій перелякалася і вискочила з тролейбусу, аби терміново подзвонити на 102, щоб викликати наряд поліції. Тільки через те, що водій своєчасно зреагувала і заблокувала двері транспорту, порушник не втік, а був вимушений залишитися на місці свого злочину до приїзду поліції. ❗️До уваги журналістів, які кинулися писати кричущі заголовки замість того, щоб розібратися в ситуації, професійно перевірити факти, узяти коментарі в трьох сторін конфлікту, або хоча б просто уважно продивитися та прослухати відео порушника, де він особисто акцентує увагу на тому, що чомусь сам не викликав поліцію, а зробили це наші співробітники. Виникає найпростіше логічне питання: чому вище зазначена "жертва" не хоче викликати поліцію? Даним випадком вже займаються правоохоронні органи. На жаль, ми вимушені повідомити, що подібні пасажири-порушники трапляються нам щодня. КП "Київпастранс" було прийнято рішення про відновлення спільних рейдів із Національною поліцією України. Такі заходи не тільки захистять наших пасажирів і співробітників від агресивних порушників, але і стануть щитом справедливості у вирішенні конфліктних ситуацій. КП "Київпастранс" вдячне своїм співробітникам на маршруті за професійне виконання службових обов`язків і особливо - у таких надзвичайних ситуаціях, коли агресія порушника зашкалює. Ми також вдячні самому порушникові, який власноруч зняв відео-доказ свого порушення. Поліція претензій до дій працівників підприємства не має. А дане відео ми збережемо собі як додатковий навчальний матеріал для нашого персоналу із місця подій, адже в нашому курсі навчання працівників КП "Київпастранс" були, є і будуть обов’язковими, окрім інших затверджених, такі дисципліни як етика та конфліктологія. Безперервно вчимося, сумлінно працюємо та змінюємося на краще разом ? Paul Kukharkin @Sergej.Shevchuk.2506