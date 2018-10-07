"Бандеровка, из какого Мухосранска приперлась?": в Киеве любитель русского языка напал на волонтера

Любитель русского языка атаковал волонтера / Фейсбук М.Берлинской

Известная участница АТО и волонтер Мария Берлинская рассказала о том, как в Киеве в общественном транспорте ее атаковал пьяный любитель русского языка.

По ее словам, она ехала в троллейбусе № 3, при этом пьяный пассажир прицепился к ней, услышав из ее уст украинскую речь.

После мата и хамских высказываний в адрес Берлинской мужчина попытался выбить у нее из рук телефон, а потом — ударить девушку по лицу.

После этого нападавший сбежал, но Берлинская успела его сфотографировать и выложить фото у себя на странице в Facebook.

Напомним, ранее в Запорожье разгорелся скандал с участником АТО.