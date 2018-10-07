"Работает на раскол": политолог назвал главную проблему языковой темы в Украине

7 октября 2018, 03:43

По словам эксперта, некоторые сторонники "языкового" законопроекта 5670-д "не совсем точно понимают ситуацию в регионах риска" - В Харькое и Одессе.

украинцы
/ Павел Паламарчук / РИА Новости

Главной проблемой языковой темы как политического инструмента является то, что она работает на раскол электората, несмотря на то, что ключевой на предстоящих выборах не будет. Законотворчество в этой сфере должно быть более гибким.

Такое мнение высказал директор Центра политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко в колонке на сайте журнала "Новое время".

"Главная проблема в том, что регулярное использование языковой темы как политического инструмента работает на раскол электората. Однако, я полагаю, что на выборах-2019 языковая тема все же не будет главной. Она, конечно, используется, в том числе президентом, но среди предложенных законопроектов проголосовали за умеренный документ - не политтехнологический", - считает Фесенко.

Читайте такжеРада одобрила языковой закон: что нужно знать и как будут наказыватьПо его словам, с одной стороны, эту тему хотят использовать на выборах и "показать, что президент немало сделал для укрепления позиций украинского языка", а с другой, - "есть понимание того, что нужно не навредить, не усугубить ситуацию".

"Приближение выборов - и президентских, и парламентских - усиливают эти эмоции. Некоторые депутаты занимают вполне искреннюю идеологическую позицию - Княжицкий и другие. Группа достаточно большая. Другое дело, что они не совсем точно понимают ситуацию в регионах риска. Особенно меня волнует Харьков и Одесса", - отмечает эксперт.

Читайте такжеОжидание vs реальность: что изменит закон о языкеКроме того, считает Фесенко, есть риск подыграть "противоположному флангу". "В том, что Оппозиционный блок, "За життя" и прочие мураевы-новинские попытаются использовать закон в своих интересах, нет никаких сомнений. Для них уже существует одна такая тема - религиозная: они борцы за сохранение Московского патриархата. Теперь, к сожалению, добавился еще и язык", - заключил он.

Напомним, 4 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 5670-д "Про обеспечение функционирования украинского языка как государственного".

За законопроект проголосовали 261 депутат при 226 минимального необходимых голосах.

Авторами законопроекта стали 33 нардепа от разных фракций. Он предусматривает отмену закона "Об основах государственной языковой политики", а вместо него предполагает введение обязательного использования украинского языка практически во всех сферах общественной жизни.

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