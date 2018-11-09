В Украине на дорогу выезжает страшный автобус-призрак

В Сети показали последствия масштабной аварии в Киеве на Печерске с высоты птичьего полета / facebook.com/DronariumUkraine

На украинские дороги решили выпустить автобус-призрак. При его создании использовали детали авто, раскуроченных во время дорожных аварий.

По задумке полиции, он должен призвать недобросовестных водителей к порядку, напомнив им, как плохо нарушать правила дорожного движения.

Курсировать автобус будет в Киеве, Днепре, Харькове, Львове и Одессе – причем со скоростью не выше 40 км/ч. Его будут сопровождать патрульные.

В полиции напомнили, что за этот год на дорогах погибли 2600 украинцев, из которых 144 – это дети.

Ранее в Киеве скандальный нардеп Лещенко попал в серьезное ДТП, есть пострадавшие. Водитель грузовика в результате столкновения вылетел через лобовое стекло.

А в оккупированной Макеевке случилось массовое ДТП с участием "скорой". Дорожно-транспортное происшествие произошло около 16:30 в центре города.