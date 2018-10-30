В оккупированной Макеевке случилось массовое ДТП с участием "скорой"

ДТП в Макеевке / Сегодня

Во вторник, 30 октября, в оккупированной российско-террористическими войсками Макеевке случилось масштабное ДТП с участием "скорой помощи".

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 16:30 в центре; как сообщают очевидцы, автобус ПАЗ маршрут №8, БАЗ "Дельфин" маршрут №20, легковой автомобиль "Джили", машина скорой помощи "Пежо", передает "Сегодня".

Также по свидетельствам очевидцев в ДТП пострадало три человека: водитель и врач скорой помощи, а также водитель легкового автомобиля. Их доставили в Клиническую Рудничную больницу №1.

Читайте такжеМасштабное ДТП в Киеве на Печерске: появилось видео момента столкновения автокрана с машинамиНапомним, в субботу утром, 20 октября, в Киевской области на Житомирской трассе в страшном ДТП погибла звезда юмористической программы "Дизель-шоу" Марина Поплавская.

Как ранее сообщалось, водитель автобуса, в результате ДТП с участием которого погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская, сознался, что накануне столкновения отвлекся от дороги. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.