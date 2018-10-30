Гибель Поплавской: в Сети появилось фото выжившего в ДТП актера "Дизель шоу"

Александр Бережок будет восстанавливаться после ДТП 4 месяца / https://www.instagram.com/berezhoks/?hl=ru

В Сети появилось первое фото пострадавшего в результате трагического ДТП актера "Дизель шоу" Александра Бережка.

На своей странице в Instagram фото юмориста поделилась его жена Алена. В аварии Бережок сломал ногу в двух местах, на снимке он запечатлен на скамейке у своего дома с костылями, левая нога в гипсе.

Восстановиться Бережку помогает жена и маленькие дети. Как пишет Алена, Александр не сидит без дела. Он сделал добротную скамейку, работает с деревом.

"Наш папа на два месяца в домашнем режиме. Вот смастерил скамейку, еще два стола на подходе", - сообщила Алина.

Сам актер на своей странице в Instagram не комментирует произошедшее, лишь написал трогательный пост-благодарность погибшей Марине Поплавской.

"Моя сценическая теща... Сколько раз я называл тебя мамой... Мой хороший добрый человек... Я не забуду тебя никогда... Ты спасла нас всех...", - написал Бережок.

Напомним, в субботу утром, 20 октября, в Киевской области на Житомирской трассе в страшном ДТП погибла звезда юмористической программы "Дизель-шоу" Марина Поплавская.

Как ранее сообщалось, водитель автобуса, в результате ДТП с участием которого погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская, сознался, что накануне столкновения отвлекся от дороги. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Также было обнародовано последнее видео из рокового автобуса.

Ранее в полиции рассказали о грязной спекуляции на имени звезды "Дизель шоу".