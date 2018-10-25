Гибель Поплавской: в полиции рассказали о грязной спекуляции на имени звезды "Дизель шоу"

Марина Поплавская / Фейсбук М.Поплавской

В соцсетях начали появляться фейковые страницы погибшей в ДТП актрисы "Дизель шоу" Марины Поплавской, на которых размещаются посты о якобы сборе благотворительных средств.

С соответствующим заявлением в Главное управление Нацполиции Житомирской области обратились родные Поплавской и заявили о возможном обмане.

"Поданное заявление надлежащим образом зарегистрировано и правоохранители уже начали соответствующие проверки", - уточнили в полиции.

Отметим, что родственники звезды "Дизель шоу" Марины Поплавской призывают украинцев не доверять любым подобным сообщениям, так как никаких сборов благотворительных средств от общественности они не объявляли и просят не спекулировать на добром имени родного человека.

Напомним, ранее знаменитый белорусский комик Евгений Сморигин рассказал о страшном ДТП, в котором погибла его коллега Марина Поплавская.