Боль и крики: пострадавший актер "Дизель шоу" рассказал о гибели Поплавской

Евгений Сморигин и Марина Поплавская / Фейсбук Е.Сморигина

Знаменитый белорусский комик Евгений Сморигин, известный по выступлениям за команду КВН "ЧП", выступающий в "Дизель Шоу", рассказал о страшном ДТП, в котором погибла его коллега Марина Поплавская.

Сморигин отметил, что в результате ДТП у него произошел вывих пальца, разрыв связок и компрессионный перелом позвонка.

Он также рассказал о прощании с погибшей в ДТП Мариной Поплавской.

"Я даже пошутил… Когда мы Маришу провожали, было очень много народу. Два часа к ней люди шли, и не было конца. Я приехал потом в больницу к Яне и Егору (Яна Глущенко и Егор Крутоголов — актеры "Дизель Шоу", — ред.), рассказал, столько народу было. Короче, говорю, умирать уже можно спокойно", - говорит Сморигин в интервью ex-press.by.

По его словам, в злосчастном автобусе в момент ДТП находилось 14 человек — восемь актеров "Дизель Шоу", их ведущий и балет, при этом пассажиры спали.

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"Помню только, что во сне почувствовал боль в ноге и не мог нормально дышать. Кто-то закричал. Потом все успокоились, стали спрашивать: "Нормально все?", "Как люди?", "Живы все?". И вроде пошло, что живы, живы. Потом заметили: Марины нет. А Марина обычно, если впереди выходные и мы едем по этой трассе, выходит в Житомире. У нее там сестра и друзья. Когда поняли, что мы в 28 километрах от Киева, а до следующего выступления — четыре дня, были уверены: она вышла. Я стал ее набирать. Звоню, она трубку не берет. Говорю: "Спит, наверное, она ведь уже дома". Потом узнали, что ее от удара выбросило из автобуса", - рассказал белорусский актер.

Напомним, ранее пострадавшая в ДТП актриса "Дизель шоу" рассказал о последствиях аварии.