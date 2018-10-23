"Нам тяжело": пострадавшая в ДТП актриса "Дизель шоу" рассказал о последствиях аварии

Яна Глущенко / Instagram Я.Глущенко

Пострадавшая в результате ДТП актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко сообщила о том, что уже выписалась из больницы.

При этом она попросила прессу не распространять непроверенную информацию о ДТП, в результате которого погибла ее коллега Марина Поплавская.

"Я уже дома, жива и здорова, все органы и части тела на месте. Огромная просьба к поклонникам и прессе: не пишите придуманные вами же диагнозы и прогнозы. Нам сейчас и так тяжело! Не спрашивайте выйдем ли мы еще на сцену и тд, эти вопросы сейчас неуместны! Если хотите сделать доброе дело, то помолитесь за здравие наше и поставьте свечу за Маришу. Спасибо за понимание", – написала Глущенко в Instagram Stories.

Ранее суд Киева избрал меру пресечения в отношении водителя автобуса Михаила Манюка, который стал участником смертельного ДТП, унесшего жизнь актрисы Марины Поплавской.