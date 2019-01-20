Радикальный сценарий: Горбулин предупредил о подготовке РФ к войне

Российская армия / online.ua

В России идет планомерная подготовка к возможной войне, где Украина может оказаться не единственной целью, заявил экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин.

По его словам, это происходит на фоне того, что Европа все больше уходит в собственные дела, почти незаметный в прошлом году "минский процесс" окончательно отошел на второй план, а давление России, в т.ч. сугубо военное, увеличивается.

Он отметил, что в настоящее время арсенал давления РФ "направлен на Украину, которая в 2019 году года входит в сложный период двух общенациональных избирательных кампаний".

Горбулин предупредил, что с помощью этих кампаний Россия попытается привести к власти на разных уровнях "договороспособных" политиков или откровенных российских агентов".

"Однако если это не удастся, Украине следует быть готовой к самым радикальным сценариям ... На кону стоит очень много. Не случайно некоторые наши западные партнеры не рискуют формировать планы двустороннего сотрудничества до окончания выборов. 2019-й может оказаться для страны таким же сложным, по 2004-й, хотя, вероятно, и не таким, как 2014-й", - отметил Горбулин в материале на zn.ua.

Он также считает, что главной задачей, стоящей перед новыми президентом, парламентом и правительством, является консолидация профессионалов для полноценного восстановления "хребта" государства, необходимого для разработки и воплощения полновесных проектов будущего, с учетом всех вызовов и угроз.

"Именно это способно ликвидировать дефицит доверия граждан к власти, мобилизовать популярный ресурс - единство и сплоченность, столь необходимый на фоне все более агрессивной России и все более растерянной Европы", - добавил Горбулин.

Напомним, ранее эксперт оценил перспективы широкомасштабной войны с Россией.