В Крыму ФСБ задержала еще одного украинца

Стало известно о задержании украинца в Крыму

В аннексированном Россией Крыму, около админграницы с материковой Украиной, сотрудники Погранслужбы ФСБ РФ задержали молодого человека, который находился без специальных разрешительных документов.

Инцидент произошел в начале января, но известно об этом стало только сейчас, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Крыму.

"В первые праздничные дни января текущего года сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым выявили гражданина Украины 1992 года рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный был без соответствующих документов.

Как подчеркивается в сообщении, инцидент произошел в стороне от автомобильного пункта пропуска "Джанкой".

"Мужчина привлечен к ответственности за нарушение правил прохода в пограничную зону, временного пребывания и передвижения в ней по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ", - сказано в сообщении.

Ранее Лефортовский районный суд Москвы продлил арест украинским военнопленным морякам, захваченным в Керченском проливе, до 24 апреля.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля с экипажами.