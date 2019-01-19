Популярный провайдер оставил абонентов без интернета по всей Украине

Укртелеком оставил абонентов без интернета / news.sarbc.ru

В субботу, 19 января, компания Укртелеком заявила о проблемах с доступом к сети Интернет из-за аномального увеличения трафика на серверах.

"Из-за аномального трафика на наших серверах у абонентов наблюдаются проблемы с интернет доступом. Специалисты работают над устранением последствий аварийной ситуации и уже частично восстанавливают доступ для абонентов", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

В Укртелекоме заявили о том, что надеются на полное решение проблемы в течение нескольких часов.

"Нам очень жаль за ситуацию, которая возникла. Надеемся на понимание", - добавили в компании.

Отметим, что пользователи по всей Украине начали массово жаловаться в соцсетях на отсутствие подключения к сети.

Ранее украинские власти заявили, что намерены жестко зафиксировать минимальную скорость интернета в Украине и провести мониторинг его состояния.