Украинские провайдеры могут повысить тарифы на интернет

Интернет нынче стоит гораздо дешевле, чем должен был бы стоить / Reuters

Тарифы на услуги интернет для украинцев могут подорожать на четверть - это связано с тем, что на рынке - каламбур - на самом деле нет рыночных цен, ибо многие компании пытаются удержать клиентов минимальными тарифами.

"У нас цена на интернет экономически не обоснована. На рынке очень большая конкуренция, поэтому многие работают себе в убыток или получают так мало денег, что Читайте такжеБожественный сигнал: в Польше начали раздавать интернет с памятника Иисусу Христумогут лишь держаться на плаву. Тарифы на интернет сейчас просто смешные. Я бы сказала, что 100 Мб должны стоить в районе 180 грн. А то, что сейчас продают - там нет 100 Мб", - заявила бывшая заместитель министра информационной политики Украины Татьяна Попова.

Сейчас средняя стоимость пакетов гораздо ниже - провайдеры предлагают украинцам интернет по цене от 75 до 150 гривен за 100 Мбит/с.

Ранее украинские власти заявили, что намерены жестко зафиксировать минимальную скорость интернета в Украине и провести мониторинг его состояния.