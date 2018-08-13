Власти пообещали жестко контролировать скорость интернета в Украине: что известно

В Украине намерены зафиксировать минимальную скорость интернета. / Reuters

В Украине намерены зафиксировать минимальную скорость интернета.

С таким заявлением выступил первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Если для строительства инфраструктуры привлекаются госсредства, то минимальную скорость собрались юридически закрепить на отметке в 30 Мбит/с., написал Кубив на своей странице в Facebook.

Также изменения в законодательстве должны будут позволить провести мониторинг состояния развития широкополосного доступа в интернет в Украине.

Читайте такжеЗаконопроект 6688 о блокировке сайтов писался и редактировался на пиратском "ворде" - СМИДля развития широкополосного интернета Минэкономразвития хочет привлекать частные инвестиции. Речь идет об интернете в первую очередь для учреждений образования, социальной инфраструктуры и здравоохранения.

Напомним, в Конгрессе США решили выделить Украине на безопасность 250 миллионов долларов. В документ также включены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", который предполагает помощь украинскому государству в усилении собственных возможностей по защите от кибератак. В частности, Государственному департаменту поручается представить Конгрессу доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности с целью поиска новых направлений такого взаимодействия и поддержки.