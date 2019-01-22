Тимошенко – это пуля, а не агент Кремля, - Луценко

Юрий Луценко / Украинские новости

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не верит, что кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко является агентом Кремля.

"С Юлей Тимошенко у меня личные отношения. Я с ней вместе работал, вместе сидел. Вместе был на Майдане и вместе – в парламенте. Ее политика последнее время входит во все большее противоречие с тем, во что я верю. Категорически отрицаю, что Юля – агент Кремля. Я много знаю и лично о ней, и из того, с чем я работаю. Юля – это пуля, которая летит по только ей известной траектории", – заявил Луценко в интервью изданию Гордон.

По мнению генпрокурора, в этом и есть главная опасность, поскольку Тимошенко при огромных возможностях, поступает лишь так, как считает нужным.

"Можно ли снизить цены на газ в два раза? Да, можно. Но вы же понимаете, что после этого – до свиданья, Международный валютный фонд и все финансовые институты, а значит, гривна посыплется? Очень-очень больно. Можно ли ликвидировать САП, НАБУ, сосредоточить всю силу в руках следующего генерального прокурора и трошки попить крови из "папередников"? Можно. Но вы же понимаете, что ликвидация этих антикоррупционных органов означает полный разрыв с ЕС и США?", – риторически спрашивает Луценко.

Ранее Юрий Луценко заявил, что задержанный за подготовку теракта в Киеве глава организации Офицерский корпус Владимир Рубан является агентом ФСБ. По его словам, Рубан использовал еще одного фигуранта по этому делу народного депутата Надежду Савченко для подготовки переворота в Украине.