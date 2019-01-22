"Самые активные поздравления будут от тех, кто сильнее всего раскалывает страну": соцсети о Дне соборности

22 января 2019, 13:19

В сети разошлись мнения о общегосударственном празднике.

В Киеве отметили День Соборности
22 января отмечают День соборности / УНИАН

В Украине сегодня, 22 января, отмечают День Соборности.

Именно в этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения (объединения) Украинской народной республики (УНР) и Западноукраинской народной республики (ЗУНР). 

Официальным праздником День Соборности стал после указа президента Леонида Кучмы от 21 января 1999 года.

Волонтер Роман Доник считает, что День соборности Украины – это праздник не про радость, а про память:

"День Соборності, то ж не про свято, та не про радість. То про пам'ять. Як змогли домовитися та підписати Акт Злуки. А потім розсварилися і втратили все. А ті хто не загинув і не поїхав за кордон, через 13 років, їли своїх дітей. А ворог зараз той самий. Як і 100 років тому. І методи у ворога такі ж"

"Вангую, что сегодня с "Днем соборности" активнее всех будут поздравлять те, кто приложил максимум усилий. чтобы расколоть страну", - пишет в своем телеграм-канале блогер Денис Гороховский.

Общественный деятель Максим Гольдарб считает, что у властей, которые раскололи страну, не получится закамуфлировать раскол плакатами и кричалками:

"Какая, к лешему, соборность? Запад ненавидит Восток, Восток, ранее смотревший туда индифферентно, теперь не любит, мягко сказать, Запад. Киев, в тч из-за сумасшедшей миграции, совсем растерялся, за кого и с кем он. Но всеми своими географическими частями вся страна ненавидит со максимальной лютью эту власть.

Та, в свою очередь, насадила и пестует кругом атмосферу стукачества, лжи, подозрений, взаимных обвинений, стравливая людей по языковому, национальному и религиозному признакам.

И скрыть и закамуфлировать это все плакатами, кричалками, шествиями и ходами, рассказками о "вся країна святкує" не получится. Глупо отмечать столетней давности недолгое объединение, когда сегодня полным ходом запущен разъединительный процесс"

Журналист Макс Назаров отмечает, что если украинцы выбрали европейский путь развития страны, то власти выбрали противоположный метод:

"Давайте, расскажите, как Вы едины национальными взглядами с западом страны и в какой заднице со своими национальными интересами юг и восток. Расскажите, ага.

Самое важное и очевидное в этом вопросе для меня - ответ вне эфира одного из депутатов от Свободы. Говорит, Путин - лидер. Как бы мы не кричали и не называли его современным Гитлером. В голове у каждого, кто голосует за него есть национальная идея. Топорная, пропагандистская, но национальная - Великая Россия. Я был шокирован услышать такое, но это правда.

Если украинцы выбрали путь европейский, путь не "брат ты мне или не брат", то методы, используемые властью сейчас - тупорылость. Полная. Язык, церковь, свои/чужие, Донецк и Львов. Вот эти методы. Надеюсь, весной поумнеем"

Дипломат Богдан Яременко считает, что для празднования Дня соборности и обретения смысла в празднике необходимо как следует поработать.

"Маємо свято - не маємо Соборності. Так що не святкуймо, а працюймо разом для того, щоб цей день знову набув сенс. Але щоб черговий раз нагадати про Томос, цей день не гірший за інші. Це правда", - отмечает Яременко.

Политолог Юрий Романенко считает, что 22 января превратилось в один из самых смешных и натянутых государственных "праздников", особенно сегодня, когда власть на этих выборах осознанно взяла курс на сегментацию и раскол.

"Просрав огромный потенциал страны за 27 лет, все сложнее поддерживать фикцию перемен. Поэтому ставка делается на Злуку в форме архаичных отношений, эксплуатация которых вызывает зловещие призраки прошлого в духе "сивоЇ давнини" которые вызываются к жизни путём чириканья пустых речевок на Софиевской площади под унылый топот замёрзших бюджетников. Вот это и есть истинный акт Злуки - коррупционеров-имитаторов и архаичного бюджетного элемента, который ненавидит собственную эксплуатацию, но не в силах её остановить.

Поэтому истинная Злука в Украине будет тогда, когда мы перестанем доказывать, что мы едины. В нормальной семье никто не кричит на базарной площади, что они нормальная семья. Потому что все окружающие это и так знают. Дети накормлены, во дворе чисто, никто не орет друг друга, не слышен женский плач украдкой после разборок с мужем. Вот это и есть признак настоящей Злуки. Когда в головах порядок и во дворе порядок и никто не прикрывается картонными картинками и улыбками, прикрывающими нравственную пустоту и физическую нищету", - резюмирует Романенко.

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