МОЗ обнародовал график прививок для Украины 2019 / olga-fabyanchuk.ru

Пик эпидемии гриппа и ОРВИ ожидается к концу этого месяца и в феврале. Детям, у которых нет вакцины от гриппа, уже запретили посещать детсады.

Кроме того, из-за вспышки кори на Одесчине расширена зона карантина, число больных серьезно возросло. Как сообщил глава Килийской объединенной территориальной громады Павел Бойченко, вспышка кори — следствие безответственности родителей, которые злостно игнорировали многочисленные предупреждения и призывы медработников к вакцинации.

Главред выяснил, какие еще прививки должны сделать украинской детворе согласно недавно обнародованному распоряжению МОЗ.

Читайте такжеМассовые смерти от гриппа в Украине: как отличить от простудыВ частности, прививать ребенка от туберкулеза (БЦЖ) теперь будут один раз – на 3-5 сутки жизни. А в 7 лет ревакцинацию больше делать не нужно.

Кроме того, деткам до 7 лет один раз в год делают пробу на туберкулез (реакция Манту). Стоит помнить, что это не прививка, а скорее проверка на наличие этой инфекции в организме.

Для украинцев Календарь профилактических прививок 2019 предусматривает вакцинацию против 10 заболеваний:

кори;

коклюша;

краснухи;

полиомиелита;

столбняка;

туберкулеза;

гепатита В;

дифтерии;

гемофильной инфекции;

эпидемического паротита.

Все прививки должны делаться бесплатно, подчеркнули в Минздраве – вплоть до достижения украинцем 18-летия.

График прививок для Украины 2019 / facebook.com/moz.ukr

Кроме того, взрослые также имеют право на бесплатные прививки в госучреждениях здравоохранения – против дифтерии и столбняка: их делают каждые 10 лет. А взрослые из групп риска (медики, студенты, педагоги, военные и участники ООС) могут вакцинироваться бесплатно против кори, краснухи и паротита.

Ранее украинцам разрешили возвращать аптекам некачественные лекарства. Для покупателя главное – сохранить чек.