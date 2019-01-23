Украина может стать сырьевым придатком Израиля - эксперт

Зона свободной торговли / FDLX

Украина должна сотрудничать с Израилем в сфере услуг, инноваций, ИТ, биотехнологий, стартапов и подписывать совершенно иные соглашения. Такое мнение высказал аналитик Алексей Кущ, комментируя подписание договора о зоне свободной торговле между двумя странами.

"Израилю нужны сырьевые придатки для динамичного развития промышленности и инноваций. Да, они снизят пошлины для наших промышленных товаров, а они у нас есть? Зато будут закупать наше зерно и металл по более низким ценам, в то же время поставляя нам свои товары с высоким уровнем добавочной стоимости, а также продукты питания, включая фрукты и овощи, по которым Украина понизит ввозные пошлины", – отметил аналитик в комментарии "КП в Украине".

Напомним, 21 января Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ), по которому для почти 80 процентов украинских промтоваров будут отменены израильские ввозные пошлины. Переговоры по соглашению о свободной торговле между правительствами Украины и Израиля начались в 2013 году и продолжались шесть лет.